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08.06.2020 - 06:15 | | AA

Kanada'da corona virüsten ölenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre; Kanada'da yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 48 saatte 108 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 859'a ulaştı.

Kanada'da corona virüsten ölenlerin sayısı 7 bin 859'a yükseldi

 

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen verilere göre, toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısı son 48 saatte 2 bin 134 artarak 96 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 salgınında son 48 saatte 108 kişi yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 7 bin 859'a yükseldi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 896 bin 822 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 54 bin 233 olduğunu açıkladı.

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Öte yandan Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların, Kovid-19'un yayılımını artırabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Tam, protestolarda sosyal mesafenin korunmasının önemine işaret ederek, "Ne kadar uzak, o kadar iyi." dedi.

Kanada'nın birçok kentinde ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd anısına hafta sonunda binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlendi.

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