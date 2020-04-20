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20.04.2020 - 21:18 | | AA

Kanada’da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı

Kanada genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 48 saatte 282 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1648’e çıktı

 

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hafta sonu verilerinin eklenmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1648’e çıktı. Kanada’da aynı zaman diliminde Kovid-19 vaka sayısı da 3781 artışla 35 bin 708’e yükseldi. Ülke genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 12 bin 197 oldu.

Bu arada Toronto yakınlarındaki Brampton kentindeki hapishane, Kovid-19 nedeniyle kapatıldı. Yüzlerce mahkumun kaldığı hapishanede 60 mahkum ve 8 personelde Kovid-19 saptandığı ve mahkumların Toronto Güney Gözaltı Merkezi’ne (TSDC) nakledildikleri bildirildi.

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