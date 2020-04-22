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22.04.2020 - 00:15 | | AA

Kanada'da kanlı saldırıda ölü sayısı arttı

Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinde hafta sonu yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kanada'da kanlı saldırıda ölü sayısı arttı

 

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin Nova Scotia birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gabriel Wortman (51) adlı saldırganın, 18 Nisan Cumartesi gecesi başlayan ve 19 Nisan Pazar öğle saatlerine kadar süren saldırısında toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırganın, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayın, Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie, Milford ve Enfield kentleri başta olmak üzere 16 farklı yerleşim yerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili arama-kurtarma ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kanadada kanlı saldırıda ölü sayısı arttı

Kanada tarihinin en kanlı saldırısı

Öte yandan Nova Scotia'daki saldırının, ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olduğu açıklandı.

Kanada tarihinin en kanlı saldırısı, 6 Aralık 1989 tarihinde Montreal kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği Ecole Polytechnique Mühendislik Fakültesi'nde yaşanmıştı.

Öte yandan Kanada Genel Valisi Julie Payette'nin ofisinden yapılan açıklamada da İngiltere Kraliçesi II. Elzabeth'in saldırıyla ilgili taziye mesajı yolladığı belirtildi.

Olay

Kanada'nın güneydoğu eyaletlerinden Nova Scotia'nın Portapique kasabasında, 18 Nisan Cumartesi gecesinden ertesi gün öğlene dek süren saldırılarda ilk belirlemelere göre aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Saldırgan, pazar günü öğle saatlerinde bir benzin istasyonunda, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından başlayan arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarında ölü sayısının 16'ya çıktığı açıklanmış ancak rakamın artabileceği ifade edilmişti.

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