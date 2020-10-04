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04.10.2020 - 20:05 | | AA

Kanada’da korkutan koronavirüs gelişmesi

Kanada genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında pozitif vaka sayısının 166 bini geçtiği açıklandı.

Kanada’da korkutan koronavirüs gelişmesi

 

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısında son bir haftada 13 bin 643 artış kaydedildi. Bu verilere göre bir hafta önce 152 bin 704 olan vaka sayısı 166 bin 347’ye yükseldi.

Bu arada Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden Kovid-19 hastalarından son bir haftada 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu artışla ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 9 bin 305’den 9 bin 480’ye çıktı.

Kanada genelindeki sağlık tesislerinde bugüne kadar toplam 7 milyon 563 bin 615 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Kanada’da eyaletler arasındaki en yüksek vaka ve ölüm sayısı Quebec eyaletinde kaydedildi. Nunavut eyaletinde ise salgının başladığı günden bugüne kadar hiçbir vaka ya da ölüm saptanmadı.

Son dakika: Bakan Koca 'fırsat vermeyelim' diyerek kritik rakamları paylaştıSon dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu. Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Koca yaptığı değerlendirmede, "Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.
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