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25.05.2020 - 02:15 | | AA

Kanada'da Ramazan Bayramı kısıtlı kutlandı

Kanada genelindeki tüm ibadethanelerin covid-19 nedeniyle kapalı olması yüzünden cami ve mescitlerdeki bayram etkinlikleri de kısıtlı gerçekleştirildi.

Kanada'da Ramazan Bayramı kısıtlı kutlandı

 

Ramazan Bayramı, bu yıl uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle İslam aleminde kısıtlı etkinliklerle kutlanıyor.

Kanada genelinde her dine ait ibadethanelerin Kovid-19 salgını yüzünden kapalı olması, Ramazan Bayramı etkinliklerine de sınırlama getirdi. Ülkedeki ibadethanelerde, sadece otoparklara araçlarıyla gelen cemaatin, burada yapılan dini konuşmaları dinlemelerine veya yapılan etkinliğe araçları içinde katılmalarına izin verilirken, Ramazan Bayramı nedeniyle cami ve mescitlerde de benzeri uygulama ile etkinlikler düzenlendi.

Kanadada Ramazan Bayramı kısıtlı kutlandı

Büyüklere lokum ve gül suyu, çocuklara hediye çantası

Kanada Milli Görüş Teşkilatının Toronto bölgesindeki üç ayrı merkezinde, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklara hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

Teşkilat Başkanı Dr. Asım Hoca, Mississauga kentindeki merkez şubede düzenlenen etkinlikte, araçları ile gelen Müslümanların bayramlarını tebrik ederek, gül suyu ve lokum ikram etti.

Kanadada Ramazan Bayramı kısıtlı kutlandı

Kanada Milli Görüş Teşkilatı Hanımlar Kolu Başkanı Şerife Güven de "Bu zor günlerde farklı bir bayram yaşıyoruz. Vatanımızdan uzakta olmak bir yana, bir de camilerimiz kapalı olunca, buruk bir bayram oldu bizim için. Biz de, çocuklarımızı mutlu edelim, onların yüzü gülsün düşüncesiyle bu etkinliği düzenledik. Çocukların mutluluğu, bizi mutlu ediyor. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Kanadada Ramazan Bayramı kısıtlı kutlandı

Etkinlik kapsamında Kanada Milli Görüş Teşkilatının Mississauga, North York ve Hamilton şubelerinde yüzlerce çocuğa, içinde oyuncak, kitap ve muhtelif hediyeler olan çantalar verildi.

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