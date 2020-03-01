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01.03.2020 - 17:51 | | İHA

Kanarya Adaları'ndaki otelde bir virüs vakası daha

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de daha önce karantinaya alınan otelde 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Kanarya Adaları'ndaki otelde bir virüs vakası daha

İspanya'nın güney doğusundaki Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, daha önce 4 korona virüsü vakası tespit edilen ve karantina altına alınan H10 Costa Adeje Palace adlı otelde 1 kişide daha korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Virüs taşıdığı teşhis edilen hastanın İtalyan vatandaşı olduğu belirtilirken, 24 Şubat'tan bu yana oteldeki odasında izole edildiği ve hastaneye kaldırılacağı ifade edildi.

Otelde, 14 günlük karantina süresinin tamamlanmasını bekleyen 700'den fazla turistin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Kanarya Adaları'ndaki toplam vaka sayısının Tenerife'de 5 ve La Gomera'da 1 olmak üzere toplamda 6 olduğu aktarıldı.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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