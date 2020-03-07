Kanlı çatışma: 9 ölü!

Yetkililer, Cuma günü batı Meksika'da bir suç çetesi ve şüpheli bir kaçırılma olayını araştıran polis ekipleri arasında meydana gelen kanlı çatışmada dokuz kişinin öldüğünü açıkladı.

Savcılığın açıklamasına göre, hayatını kaybedenler arasında iki polis memuru ve Jalisco eyaleti Tlaquepaque'de bir evde esir tutulduğuna inanılan altı kişi vardı. Bir adam ise sokakta yaşamını yitirdi.

Jalisco, özellikle güçlü uyuşturucu kartelleri nedeniyle organize suçla bağlantılı şiddet olaylarından kötü etkilendi.

Devlet savcısı Gerardo Octavio Solis Gomez, son olayda, zanlıların memurlara ateş açtıklarını ve köşeye sıkışınca da tutsaklarını vurduklarını söyledi.

Çete onlara ateş ettikten sonra polis ekipleri de ateşe karşılık verdi ve destek istediler.

İki helikopter tarafından desteklenen onlarca polis ve ordu unsurları, saldırganları aramak için bir eve başlamak üzere konuşlandırıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, sokakta öldürülen kişinin, kızını ziyarete gitmekte olan 43 yaşındaki erkek kardeşi olduğunu söyledi.

Kadın, “Onu kalbinden vurdular, ama aslında olaylarla hiçbir ilgisi yoktu. Geldiğimde zaten ölmüştü” dedi.

Olay yerine yaklaşık 300 mermi kovanı bulundu. Komşular çatışma sırasında büyük manik yaşandığını anlattılar.

Gabriela, AFP'ye verdiği demeçte, "Kapıya vurdular, pencereler kırıldı. Bize kapıyı açma şansı verilmedi." dedi ve memurların çatılara çıktıklarını ekledi.