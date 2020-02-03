03.02.2020 - 09:01 | | milliyet.com.tr
Kapıyı çilingirle açtılar, icra memuru şoke oldu! Beş yıl önce ölmüş...
Fransa'nın Nimes kentinde 72 yaşında bir adam, ölümünden beş yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu. Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.
Akılalmaz olay, Fransa'nın Nimes kentinde meydana geldi. 72 yaşında bir adam, ölümünden yaklaşık beş yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu. 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşen olayda, gecikmiş ödemeler nedeniyle evine icra memuru gönderilmiş olan adamın, cansız bedeni bulundu. Adamın en az 5 yıl önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.
Polis yetkilileri, 1948 doğumlu olan adamdan haber alınamaması üzerine hiçkimseden ihbar almadıklarını açıkladı. Uzmanlar adamın ölümünü şüpheli bulmazken, tam ölüm zamanını bulmak ise mümkün olmadı. Kalabalık ve işlek bir şehirde yaşamasına rağmen, adamın komşuları tarafından tanınmadığı bildirildi.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.