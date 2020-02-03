Kapıyı çilingirle açtılar, icra memuru şoke oldu! Beş yıl önce ölmüş...

Akılalmaz olay, Fransa'nın Nimes kentinde meydana geldi. 72 yaşında bir adam, ölümünden yaklaşık beş yıl sonra evinde 'mumyalanmış' halde bulundu. 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşen olayda, gecikmiş ödemeler nedeniyle evine icra memuru gönderilmiş olan adamın, cansız bedeni bulundu. Adamın en az 5 yıl önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Polis yetkilileri, 1948 doğumlu olan adamdan haber alınamaması üzerine hiçkimseden ihbar almadıklarını açıkladı. Uzmanlar adamın ölümünü şüpheli bulmazken, tam ölüm zamanını bulmak ise mümkün olmadı. Kalabalık ve işlek bir şehirde yaşamasına rağmen, adamın komşuları tarafından tanınmadığı bildirildi.