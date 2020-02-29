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29.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kar altından kurtarıldı

Fransız Alpleri’ndeki Chamonix kasabasında Gillon Campbell, kayak yaparken oğlu Fox’u (11) kaybetti. Yardım isteyen Campbell, oğlunun yanlış piste girdiğini düşündü.

Kar altından kurtarıldı

Ekip, Fox’un iki metre derinlikteki bir çukura düştüğünü ve kar altında kaldığını tespit etti. Fox, karların kaldırılmasıyla 30 dakika kaldığı “kardan tabuttan” kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren çocuğun iyi olduğu belirtildi.

Kar altından kurtarıldı

Kar altından kurtarıldı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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