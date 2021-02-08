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HaberlerDünya Haberleri Kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü!
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08.02.2021 - 13:46 | | DHA

Kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) orta batısında başlayan ve günlerdir ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar küreme aracını kullanan görevlilerin üzerine çığ düştü!

Ülkenin Utah eyaletindeki Uinta Dağları’nda kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.Çığdan sağ eseri kurtulan görevlilerin imdadına arama kurtarma ekibi yetişti.Çığ sonrası yaşananlar arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çığ sonrası kar üstünde savrulmuş haldeki kayak ekipmanları ve çığ altında kalan bir kişi görüldü.

NEW YORK'TA BİR HAFTADA İKİNCİ KAR FIRTINASI

Öte yandan, New York kenti son bir haftada ikinci kar fırtınasının etkisi altına girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü kenti etkisi alan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkilemiş, New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hal ilan etmişti. New York’ta bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aşmıştı.

8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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