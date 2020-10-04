Karabağ’a ilerleyiş devam ediyor

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtarmak için dört cepheden başlattığı harekat sürerken, Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtiliyor. Karabağ bölgesinde bir grup Ermeni askeri esir alınırken, harekâtın ilk 6 gününde, Ermenistan’a ait çok sayıda tank ve zırhlı araç, füze sistemi ve bir S-300 sistemi imha edildi. Tüm cephe boyunca hareketlilik sürerken çatışmalar özellikle, Karabağ’ın güneyindeki Cebrayıl-Fuzuli ve doğusundaki Ağdere-Terter’de yoğunlaşıyor. Harekatın 7. gününde, Azerbaycan’a ait SİHA’lar ve topçular, Fuzuli ve Ağdam cephesinde, Ermenistan’a ait çok sayıda zırhlı aracı, silah mevzisi ve mühimmat deposunu nokta atışıyla vurmaya devam etti.

7 köy kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 köyün daha Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır” açıklamasını yaptı. Aliyev, ayrıca Ağdere’ye bağlı Madagiz kasabasının da işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Madagiz’in adını da Sugovuşan olarak değiştirdi.

Askere zincir vurmuşlar

Sahadaki kaynaklar Azerbaycan ordusunun, kuzeyde Ağdere’ye bağlı Taliş köyünü kurtardığını ve Dağlık Karabağ’ın sözde başkenti Hankendi’ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü bildirdi. Azerbaycan’ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ’ı terk etmeye başladıkları ifade ediliyor. Hankendi’de bulunan Rus gazeteciler, kentin boşaltılmaya başlandığını aktardı. Bununla birlikte Azerbaycan ordusunun ilerleyişi, Ermenistan ordusunda panik yaratıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Azerbaycan askerlerinin ele geçirdiği mevzide, Ermeni komutanların bir askeri kaçmasın diye mevziye ayağından zincirlediği görüldü.

Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğunu belirten Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna karşı tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Öte yandan Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik bombalı saldırılarını görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

6 günlük ağır bilanço

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun harekatın ilk 6 gününde verdiği kayıpları da açıkladı. Buna göre, Azerbaycan ordusu 27 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, Ermenistan’ın 230 tank ve zırhlı aracını, 250 top ve füze sistemini, 38 hava savunma sistemini, 10 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 7 mühimmat deposunu, 130’dan fazla askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.

Beyaz bayrakla teslim oldular

Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askerini de esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz bayrakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri servis etti.

Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun artık bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, “30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir” dedi.

“El Cezire” kanalına açıklamalarda bulunan Aliyev, Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonu değerlendirdi. Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan’ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının, Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu’nun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini de ifade ederek “Biz, ‘Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz’ gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir” diye konuştu. Aliyev, Türk askerlerin Karabağ’da Azerbaycan saflarında savaştığı biçimindeki iddialara da, “Bu bir yalan, bu bilgiye dair bir kanıt bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Erdoğan’a mektup

Azerbaycan lideri Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubunda da şunları kaydetti: “Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan’ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

Macron ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev’i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Aliyev de Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti, çatışmaların başlamasından Ermenistan’ın sorumlu olduğunu belirtti.

İran’dan sınır tacizi uyarısı

İran, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda sınırlarına yönelik tacizler konusunda tarafları uyardı. Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yaparken, ülkesinin bu konuda yardıma hazır olduğunu yineledi. Sözcü, İran tarafına düşen havan topları ve roketler içinse, “Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tarafları gerekli dikkati göstermeleri konusunda uyarıyoruz” dedi.