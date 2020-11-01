Karabağ’da hedef: Şuşa ve Hankendi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa’ya ilerliyor. Çatışmalar, Şuşa’nın güneyinde şiddetlenirken, Ermenistan’a ait hedefler havadan başarıyla vuruldu. Cephe hattındaki Ermenistan birliklerine, büyük miktarda fosfor mühimmatı götürüldüğü öğrenildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa, sözde başkent Hankendi ve stratejik Laçın Koridoru yönünde ilerleme kaydetti. Şuşa’nın güneyinde bulunan Hadrut’ta bazı köyler kurtarıldı. Hadrut’un kuzeyindeki dört köyün daha kurtarılmasıyla, bu hatta ilerleyen Azerbaycan ordusu, Şuşa güneyine dayandı. Azerbaycan askerlerinin Şuşa’ya 5 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Öte yandan Hankendi’ndeki Ermenistan askeri mevzileri, ateş altına alındı. Laçın Koridoru’nun alınmasıyla da, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki lojistik hat kesilmiş olacak.

‘Fosforlu mühimmat gitti’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Hocavend kenti yönünde bulunan Ermenistan birliklerine, büyük miktarda fosforlu mühimmatın götürüldüğüne ilişkin istihbarat bilgisi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, çatışmaların Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiğini bildirdi. Son iki günde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait iki T-72 tankı, üç zırhlı piyade aracı, iki “Smerç” ve iki “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, bir OSA uçaksavar, bir radar aracı ve iki otomobil imha edildi, çok sayıda Ermenistan askeri personeli etkisiz hale getirildi.

Rusya’dan Ermenistan’a şok yardım yanıtı!

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşerek Dağlık Karabağ konusunda resmen yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan Paşinyan, Putin’den Dağlık Karabağ’da güvenliğin sağlanması için Rusya’nın ne tür yardımlarda bulunabileceği konusunda detaylı görüşmelerin başlamasını talep etti” denildi. Ermenistan ilk kez Rusya’dan Dağlık Karabağ için resmi yardımda bulundu. Buna karşılık Rusya’nın yanıtı dikkat çekici oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çatışmaların Ermenistan topraklarına ulaşması halinde yardım edileceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Doğrudan Ermenistan topraklarında çatışmalar yaşanması halinde Rusya gerekli bütün desteği verecektir” denildi. Moskova ayrıca, çatışmanın tarafı iki ülkeyi şiddete son vermeye çağırdı.