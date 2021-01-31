Karabağ’daki ortak merkez faaliyette

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da ateşkesi sağlamak amacıyla kurulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Ağdam kentinin Merzili Köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin birlikte görev yapacağı ortak merkez, dün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

İki general olacak

Merkezde en üst rütbeli Türkiye’den bir, Rusya’dan bir olmak üzere iki general görev alacak. Ortak merkez, ateşkesin kontrolünü sağlamak, ihlâlleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlâlleri engellemeye yönelik tedbirler almak amacıyla faaliyet yürütecek.

Ortak merkezin faaliyetleri kapsamında, Rus kara birlikleri sahada devriye faaliyetleri icra edecek. Devriyelerden elde edilen bilgilerin yanı sıra insansız hava araçlarından (İHA) elde edilen görüntüler, merkezde toplanacak.

Ağdam’da 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Türkiye’den ilk planda bir general ve 38 personel bu merkezde görev yapıyor. Ortak merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev alacak. Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak.

Aliyev’den Erdoğan’a telefon

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ortak Gözetim Merkezin açılmasının bölgede uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya hizmet edeceği vurgulandı ve 10 Kasım’da imzalanan üçlü bildirim maddelerinin yerine getirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.