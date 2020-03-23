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23.03.2020 - 11:54 | | AA

Karadağ'da corona virüsü nedeniyle ilk ölüm

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da yeni tip corona virüsü nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

Karadağ'da corona virüsü nedeniyle ilk ölüm

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Jevro Erakovic, ülkenin kıyı kesimlerinde bulunan Herceg Novi'de Covid-19 tanısı konulan 65 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erakovic, kliniğe getirilen kişinin bir ay Sırbistan'da ikamet ettiğine dikkati çekti.

Covid-19'un Avrupa'da en son yayıldığı ülke olan Karadağ'da vaka sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Arnavutluk'ta da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 89 olarak kaydedildi.

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayısı 126, Hırvatistan'da 306, Slovenya'da 414, Kuzey Makedonya'da 115 ve Kosova'da 33'e yükseldi.

Bu arada, Slovenya Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye ulaştığını ifade etti.

 

Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar!Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazıları İstanbul Caddesi’nde güvenlik kamerasına yansıdı.
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