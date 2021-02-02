Karadeniz’de ABD Rusya gerginliği

Füze yüklü savaş gemisinin 25 Ocak’tan itibaren Karadeniz’de göreve başlamasıyla bölgedeki askeri hareketlilik arttı. Rusya, Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının yanı sıra balistik füzeler ile Karadeniz Filosu’nca tatbikat başlatma kararı aldı. Rusya’ya ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları geminin tüm hareketlerini izlemeye başladı. Bununla da yetinmeyen Rusya, Kırım’a yerleştirdiği “Bastion” adı verilen kıyı füze sistemleri ile tatbikat gerçekleştirerek, gövde gösterisi yaptı. Tatbikat kapsamında, gemisavar füze sistemi “Bastion” atışa hazır hale getirildi. Karadeniz’de ABD’nin varlığından rahatsız olan Rusya’dan önceki gün bir adım daha geldi. Rusya’ya ait savaş uçakları, ABD gemisine alçak uçuş yaptı. ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Donanması, NATO Müttefikleri ve ortaklarına güven vermek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Karadeniz’de rutin faaliyetlerde bulunmaktadır. Bugün, USS Donald Cook Karadeniz’de uluslararası sularda görev yaparken, yakınında bir Rus SU-24 uçağı alçak uçuş yaptı” ifadelerine yer verdi.