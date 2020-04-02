‘Karantina 700 bin kişiyi kurtardı’

Bir araştırma, Çin’in uyguladığı sıkı karantina yönteminin binlerce kişinin hayatını kurtardığını ortaya koyarak, “Evde kalın” çağrılarına uymayanların aslında başkalarına ölüm bulaştırdığını gösterdi. ABD, Çin ve İngiltere’den bilim insanlarının yaptığı araştırma, koronavirüsün merkezi olan Çin’in Vuhan kentinde uygulanan sıkı karantinanın 700 bin kişinin hayatını kurtarmış olabileceğini ortaya çıkardı. Journal Science’da yayınlanan araştırmada uzmanlar, Vuhan’da ilk vaka görüldükten sonraki 50 günde uygulanan katı karantina kuralları ve seyahat yasağının, diğer şehirlerin salgına hazırlanmasında vakit kazandırdığını ve yayılmayı azalttığını belirtti.

Teması kestiler

Araştırmayı yürütenlerden biri olan İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Christopher Dye, “Eğer Vuhan’da seyahat yasağı ve ulusal acil durum müdahalesi olmasaydı, ilk 50 günde Vuhan dışında 700 binden fazla Kovid-19 vakası görülebilirdi” dedi. Ayrıca Dye, “Çin sıkı kontrol önlemleri, koronavirüs taşıyıcıları ile hastalığa karşı risk grubunda olanlar arasındaki teması önleyerek yayılma zincirini başarılı bir şekilde kırdı. Bunun çok işe yaradığı görülüyor” açıklamasında bulundu. Diğer bir araştırmacı olan ABD’deki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Ottar Bjornstad ise “Analizde, 23 Ocak’ta uygulanmaya başlanan seyahat yasağını takiben ülkedeki diğer bölgelerde vaka sayılarında bir düşüş olduğunu gördük. Vuhan’ın kapatılması, insanların evde kalması virüsün diğer şehirlere gelişini erteledi” dedi.

‘4 hafta sonra duracak’ iddiası

Çin’de 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsünü tespit eden bilim insanı olarak bilinen Zhong Nanshan, her geçen gün dünya genelinde alınan önlemler arttığı için 4 hafta sonra, Nisan ayının sonunda koronavirüsün yayılmayı durduracağını açıkladı. Çin merkezli Shenzhen kanalına röportaj veren Nanshan, ayrıca Çin’in “güçlü izleme sistemi” sayesinde ülkede ikinci bir salgın dalgası görülmeyeceğini tahmin ettiğini belirtti.