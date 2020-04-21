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21.04.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Karantina isyanı

Tüm dünya Kovid-19 salgınına karşı büyük bir mücadele verirken, ABD başta olmak üzere karantina karşıtı eylemler de hız kazandı. ABD’de Başkan Trump, göstericileri “teşvik” etmekle suçlanıyor.

Karantina isyanı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dünyada sosyal mesafe ve karantina uygulamaları sürerken, bazı ülkelerde kısıtlama karşıtı eylemlerin sıklık kazanması dikkat çekiyor.

Özellikle ABD’de, Başkan Donald Trump destekçileri, uzmanların ve sağlık çalışanlarının uyarılarını hiçe sayarak sokak eylemleriyle ekonominin açılmasını talep ediyor. ABD’de bazı eyaletlerde, yine Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki  kısıtlamaların kaldırılması için “Evde kal” talimatlarına aldırmaksızın protesto gösterileri düzenlendi. Teksas’ın ardından Colorado, Montana, Arizona gibi Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde göstericiler, koronavirüs salgını için alınan önlem ve kısıtlamaların kaldırılması için sokaklara çıktı. Protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkati çekti.

Bununla birlikte bazı protestocuların ilginç istekleri şaşkınlık yarattı. Nitekim California’daki eylemde birçok kişinin “sörf yapabilmek adına” eyleme katıldığı belirtildi.

‘Hakları var’

ABD’de kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışılırken, Başkan Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor. Trump, kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin valilerle sık sık görüştüğünü ve önlemlerin aşamalı, “güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini” söylerken, Twitter’da protestoculara destek vermesi ve bazı eyaletlerin kısıtlamalarda ileri gittiğini vurgulaması ise eleştiriliyor.

Trump, Teksas, Montana, Colorado gibi eyaletlerdeki protestolara ilişkin “Herkesin protesto hakkı var” değerlendirmesini yaparken, “bazı eyaletlerin kısıtlamalarda ileri gittiğini” savunuyor.

Test kitlerinin yeterli olmadığı konusunda sık sık eleştirilen Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı ve kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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