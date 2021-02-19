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19.02.2021 - 11:50 | | DHA

Karantinada doğan ikizler 9 ay sonra evine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaleti kısıyındaki St. Paul Adası'nda yaşayan 27 yaşındaki Cara Lestenkof-Mandregan geçtiğimiz Haziran ayında karantinada ikiz bebek dünyaya getirdi. Genç kadın ikiz bebekleriyle birlikte 9 ay sonra evine döndü.

Karantinada doğan ikizler 9 ay sonra evine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Alaska eyaleti kısıyındaki St. Paul Adası'nda yaşayan 27 yaşındaki Cara Lestenkof-Mandregan, geçtiğimiz Haziran ayında karantinada ikiz bebek dünyaya getirdi.

Cara Lestenkof-Mandregan adlı kadın, koronavirüs salgını sırasında güvenli bir şekilde ikiz bebeklerini dünyaya getirmek için için 10 hafta boyunca evinden 3 saat uzaklıktaki bir hastanede karantiya girdi. İkiz kızları Mila ve Anna'yı dünyaya getiren Cara Lestenkof-Mandregan, bebekleri doğar doğmaz 10 hafta boyunca karantinada kaldı. Hastanede karantinada gözlerini açan Mila, Anna ve anneleri Cara Lestenkof-Mandregan, 9 ay sonra yaklaşık 400 nüfuslu ve ABD ile Rusya arasındaki Bering Denizi'nde bulunan St. Paul Adası'ndaki evlerine döndü.

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