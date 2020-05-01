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01.05.2020 - 07:00 |

Karantinadaki çocukları güldürdüler

Karantinadaki çocukları güldürdüler

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Shinagawa adlı aqua parkta penguenler Momo ve Omochi, koronavirüs salgını sırasında evde karantinada olan çocuklar ve aileler için ücretsiz online bir hayvan gösterisinin parçası oldu.

Karantinadaki çocukları güldürdüler

 

 

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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