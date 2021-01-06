MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak
ABONE OL
06.01.2021 - 00:09 | | AA

Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızlı bir şekilde artması nedeniyle yeniden karantiya giren İngiltere'de BBC, uzaktan eğitim programları yayınlamaya başlayacak.

Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

 

Ülkede 5 Ocak'ta başlayan karantina kapsamında okullar kapatılırken, eğitimin BBC üzerinden uzaktan sürdürüleceği açıklandı. 

Türkiye'deki TRT EBA benzeri uygulama, 11 Ocak'ta başlayacak ve dersler müfredatı takip edecek. 

Öncelikle BBC'nin çocuk kanalı CBBC, hafta içi her gün saat 9.00'dan itibaren 3 saatlik bir ilkokul programı yayını yapacak. 

BBC 2 ise hafta içi her gün en az 2 saatlik programla orta öğretim öğrencilerine yardım edecek. 

Bu sayede internetleri olmasa bile tüm çocukların müfredata dayalı öğrenime erişebilmeleri sağlanacak. 

Derslere, BBC'nin interaktif dijital yayını BBC Red Button üzerinden de erişilebilecek. 

BBC Genel Müdürü Tim Davie, konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere'deki çocuklara kendi ülkelerinin okul müfredatını takip etme fırsatı sağlamanın, BBC'nin 2020'deki önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "Eğitim kesinlikle hayati önem taşıyor. BBC üstüne düşeni yapacak." dedi.

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden ise BBC'nin karantina sırasında evde kalmaya devam ederken çocukların öğrenmesine yardımcı olacağını vurgulayarak "Bu (yayınlar), ebeveynler için bir can simidi olacak. BBC'nin üstüne düşeni yapmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı. 

DAHA ÖNCE DERSLER SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYORDU 

İngiltere'de okulların geçen yıl 20 Mart'ta tatil edilmesiyle devlet okullarında eğitim-öğretim gören öğrenciler, bir ay ders yapamamış, bu sırada da BBC, müfredata uygun olarak 14 haftalık içerik üretmişti. 

Ancak bu dersler, TV yayını yoluyla değil internetten BBC Bitesize platformu ve BBC iPlayer üzerinden paylaşılmıştı. 

Evlerinde bilgisayar ve interneti olmayan çocukların derslere erişiminde sorunlar yaşanmış ve çocuklara tablet ve 4G internet sağlanacağı ifade edilmişti.

Düzce'de yanan ev kullanılamaz hale geldiDüzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet