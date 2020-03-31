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31.03.2020 - 12:02 | | DHA

Karantinadan böyle kaçtılar!

Vietnam'dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında karantinaya alınmamak için havaalanında kapıları zorla açarak görevlilerden kaçtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Ukrayna’da şu ana kadar 548 corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

"Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi'Yurt dışından uçakla Sivas'a getirilen ve yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler, şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, "Sanki karantinada değil de 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü" dedi.
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