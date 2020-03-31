Karantinadan böyle kaçtılar!

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Vietnam’dan ülkelerine tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının, 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmamak için Kiev Borispol Havaalanı'nda sağlık görevlilerini ittikleri ve kapıları zorla açarak dışarı çıktıkları görüldü.

Bunun üzerine olay yerine gelen polislerin de duruma müdahale etmekte zorlandıkları ve bazı vatandaşların karantinadan kaçmayı başardıkları belirtildi.

Sınırların kapatılmasından bu yana resmi verilere göre 144 bin vatandaşın ülkelerine döndüğü Ukrayna’da, yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması önceki gün başlatıldı. Daha öncesinde ise vatandaşlardan kendilerini evlerinde izole etmeleri isteniyordu.

Ukrayna’da şu ana kadar 548 corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiği, virüs nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.