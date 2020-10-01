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01.10.2020 - 10:45 | | AA

Karantinaya rağmen vaka rekoru kırıldı!

İsrail'de uygulanan karantinaya rağmen son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Karantinaya rağmen vaka rekoru kırıldı!

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1571'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 bin 919 kişide daha Kovid-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı da 248 bin 133'e çıktı.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ayrıca, Kovid-19 hastalarından 810'unun durumunun ağır olduğu, 177 bin 752 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 68 BİNİ GEÇTİ

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 68 bin 810'a ulaştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

Motosiklet kazaları güvenlik kamerasına böyle yansıdıBeylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde dün meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler ölümden döndü. E-5 üzerinde meydana gelen kaza sonrası olaya sebebiyet veren otomobil sürücüsünün vurdumduymaz tavırları insanlık ölmüş dedirtirken, başka bir kazada ise sürücü metrelerce savrularak park halindeki bir araba vurarak durabildi. Kazalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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