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13.04.2020 - 15:58 | | İHA

Karantinaya uymayanlar drone ile yakalanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina önlemlerine uymayanların tespiti için drone'lar kullanılmaya başlandı.

Karantinaya uymayanlar drone ile yakalanıyor

Ukrayna polis teşkilatı Natspolitsiya tarafından yapılan açıklamada, karantina kurallarına uymayanların tespit edilmesi için özel ekiplerin görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, kameralarla donatılmış drone'lerin karantinaya uymayanları tespit ettiği, ardından bu kişiler hakkında cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Ukrayna’da 24 Nisan'a kadar geçerli olan karantina kurallarına uymayanlar 17 bin ile 34 bin UAH (4 bin 180 ila 8 bin 360 TL) arasında para cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca, bilinçli olarak virüs bulaştırma ve yapılan eylemin ölüme sebebiyet vermesi durumlarında ise 8 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği Ukrayna'da, bugüne dek 3 bin 102 corona virüs vakası kaydedilirken, 93 kişi de hayatını kaybetti.

 

İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! Metro doluluğuna tepkiİzmir’de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bu sabah, metroyu kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Musa Altunç, "Sosyal mesafeyi korumak için boş koltuklar olmasına rağmen oturmayıp ayakta kalmayı tercih ettim. Ancak ikinci üçüncü durakta, çok kalabalık oluşmaya başladı. Belediyeden, halka değer vermesini istiyoruz" dedi.
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