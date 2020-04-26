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26.04.2020 - 17:46 | | İHA

Karaoke barda yangın: 5 ölü, 49 yaralı

Tayvan’ın başkenti Taipei’de 14 katlı binadaki bir karaoke barda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Karaoke barda yangın: 5 ölü, 49 yaralı

Başkent Taipei’de 14 katlı bir binada yangın çıktı. Yangının yerel saatle 10.50 civarında 5. kattaki karaoke barda çıktığı ve yaklaşık yarım saat içinde söndürüldüğü öğrenildi. Binadaki 200 kişinin tahliye edildiği, 156 kişinin ise itfaiye ekibi tarafından kurtarıldığı bildirildi. Şehir itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında en az 49 kişinin yaralandığı, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, yangın sırasında binadaki bir asansörde onarım çalışması yapıldığı ve bu nedenle yangın alarmının kapalı olduğu kaydedildi.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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