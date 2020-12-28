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28.12.2020 - 09:22 | | AA

Karar verildi! Hastanede değil evde karantina...

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen virüs belirtisi göstermeyen kişilerin artık hastanelerde değil, evlerinde karantinaya alınacağını açıkladı.

Karar verildi! Hastanede değil evde karantina...

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki yabancı işçilere Kovid-19 testi yapılmasından ötürü günlük en az 1000 yeni vaka tespit edildiğini belirterek "Hastanelerdeki yoğun hasta artışından ötürü bundan sonra testi pozitif çıkan herkes hastaneye götürülmeyebilir." dedi.

Hişam, Kovid-19 hastalarının hastaneye yatırılmaları için kriterlerin değişeceğini aktararak "Testi pozitif çıkıp Kovid-19 belirtisi vermeyen kişiler, evlerinde karantinaya alınacak ve durumları kötüleşmesi halinde en yakınlarındaki kliniklerde tedavi edilecekler." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle toplam 452 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 20 bin 233 kişi ise Kovid-19 tedavisi görüyor.

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