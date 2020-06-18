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18.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Karavanında çocuk mayosu

Karavanında çocuk mayosu

- İngiliz Madeleine McCann’in 2007’de 3 yaşındayken Portekiz’de otelde kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli Alman pedofil Christian Brueckner’ın karavanında kız çocuklarına ait mayolar bulundu.

- ALMANYA’da çocuk istismarından tutuklu Brueckner, Madeleine’nin kaybolmasıyla ilgisi olmadığını iddia etse de pek çok tanığın ifadesi ve bulgular küçük kızın davasıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

- Alman polisi, küçük kızın kaybolduğu otel odasında uyuduğu yataktan alınan tükürük örneğini tekrar test edecek. Yetkililerin, DNA testinin Brueckner ile eşleşip eşleşmediğini görmek istediği belirtildi.

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