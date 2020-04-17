MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Karayip ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor
ABONE OL
17.04.2020 - 21:49 | | AA

Karayip ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor

Karayip ülkelerinde yeni tip corona virüs vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 200'e, vaka saysı 371 artarak 4 bin 126'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 268'e çıktı.

Küba'da ölü sayısı 31 oldu

Küba'da virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 31'e, vaka sayısı da 61 artarak 923'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 192'ye yükseldi.

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Porto Riko'da da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e, vaka sayısı bin 68'e çıktı.

Bu arada, Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 10 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, şimdiye kadar 442 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 41 ölüm meydana gelirken, iyileşenlerin sayısı 10'a çıktı.

 

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere'den getirilen 61 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 61 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirildi

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Son dakika | İstanbul'da hareketli dakikalar: Yangın yeniden başladı

Son dakika | İstanbul'da hareketli dakikalar: Yangın yeniden başladı

Sıradaki Haber