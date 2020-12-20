Karbon nötr yazısına müthiş ilgi

Her şeyden önce bu haftanın yazısına bir teşekkürle başlamak istiyorum. Malum geçtiğimiz hafta hem dış politika konusunda hem de Karbon nötr konusunda birer yazı kaleme almıştım. Her iki yazı da sizlerin beğenisini kazandı, yoğun ilgi gösterdiniz. Beğeninizi mail göndererek dile getirdiniz. Bazı değerli okuyucularım Karbon nötr konusunda ek bilgi talep ettiler. Geçtiğimiz pazar günü bana gönderilen bütün maillere cevap vermeye özen gösterdim. Zira zahmet edip temasa geçmeye çalışan değerli okuyucuların görüşleri, eleştirileri ve önerilerinin sessiz kalmasını düşünemem. Karbon nötr konusunda Avrupa’daki akım hakkında sizleri bilgilendirmek son derece önemliydi. Zaman zaman ulusal düzeyde gündemin gölgesinde kalabilen bazı konulara dikkat çekmek bizlerin görevi.

Bu sayede de Türkiye’de Ticaret, Sanayi, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı gibi çeşitli kuruluşlar bu konu hakkında kolları sıvamış durumdalar. Türk iş dünyasının önemli kuruluşları arasında yer alan TÜSİAD ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da bu konuda birer çalışma başlatmışlar. Ayrıca DEİK iş dünyasını Karbon nötr konusunda bilgilendirmesi için de resmen görevlendirilmiş. Keza Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın bir nevi düşünce kuruluşu olan ve sürdürülebilirlik konusunda araştırmalar gerçekleştiren ESCARIUS’u da Karbon nötr yatırımlarla ilgili olarak bir çalışma hazırladığında. Bu çalışmalar kamuoyuna henüz yansımıyor ancak anlaşılan önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacaklar.

Karbon nötr üretime geçmek için, su arıtma tesisleri, atık yönetimi, güneş ve rüzgar enerjisi ile ormanlık alanların önemi kadar, biyogaz ve hidrojen enerji de son derece önem teşkil edecek. Sadece elektrik üretmek için geleceğin enerji kaynağı olarak görülmeyen hidrojen enerjisinin ulaştırma sektöründe de önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Airbus hidrojenle işleyen bir uçak projesi üzerinde çalışıyor. Dünyanın önde gelen kamyon üreticileri arasında yer alan Scania, Daf, Ford ve Mercedes de basınçlı hidrojenle işleyen motor geliştirmek üzere ortak bir şekilde kolları sıvamış durumdalar.

Öte yandan sürdürülebilir çevre ekonomisini finanse edebilmek amacıyla çeşitli girişimler bulunuyor. 2015 yılında Paris’de düzenlenen COP21 toplantısının ardından 2017 yılında Fransa’nın başkentinde 8 merkez bankası ve birçok devletin finans denetim kuruluşları, kısa adı NGFS olarak bilinen ‘Network for Green Financial System’ adlı kuruluşu hayata geçirdiler. Bu kuruluşa tüm dünyadaki merkez bankaları ile Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşların üye olma hakları bulunuyor. Halen 38 ülkenin merkez bankası üye. Hafta başında ABD’nin merkez bankası olarak bilinen FED, NGFS’e üye olduğunu resmen açıkladı. NGFS yeşil ekonomiye geçişi finanse etmek amacıyla kurulan bir ağ. Cop21 hedeflerine ulaşmak için sadece AB’nin yılda en az 100 milyar Euroluk yatırım gerçekleştirmesi gerekiyor. Çevre konuları finans yoğun bir sektör. Bu sektörde yer almak ve finansmanlarından istifade etmek için de Türkiye’deki ilgili tüm kuruluşların bu tür ağlarda yer almaları gerekiyor.



Çevre diplomasisine hazırlıklı olmak



Uluslararası ilişkiler ağır da olsa zamanın ruhuna daima uyum sağlamaya çalışır. Uluslararası ilişkilerin geleneksel yöntemlerine devletlerin etki alanlarını arttırmak ve güçlerine kaldıraç katmak amacıyla yeni yöntemler eklenmiyor değil. Son dönemde Kovid-19 diplomasisi, mülteci diplomasisi gibi kavramlar uluslararası ilişkilerin kavramlarına eklendi. Sosyal medya araçlarıyla yapılan diplomasi ve uluslararası hukuk boyutu da dikkat çekici. Çevre konuları da artık uluslararası ilişkilerde eskiden olmadığı kadar önem kazanmaya başlayacak. Elçiliklerdeki personel sadece dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı, istihbarat birimleri, ticaret ve hukuk müşavirleri hatta eğitim müşavirleriyle de sınırlı olmayacak. Çevre diplomasisinin bir parçası olarak çevre bakanlığı müşavirleri de uluslararası ilişkilerin ticari, güvenlik, savunma boyutlarında söz sahibi olacaklar.



Nitekim serbest ticaret anlaşmalarını engellemek ve uluslararası ticarete yaptırım getirmek için Dünya Ticaret Örgütü kuralları zaman zaman engelleyici nitelikte. Hatta Kopenhag kriterleri gibi çevre kriterleri de bir ülkeye karşı silah gibi kullanılacak yeni bir kavram oluşturuyor. Kredi derecelendirme kuruluşları gibi bir uluslararası çevre reytingi de yolda. Üstelik mülteciler veya temel hak ve özgürlükler konularınının aksine, kamuoyunun kitlesel olarak duyarlılığı olan bir konu. Karbon salınımı ve karbon izi kurallarına uymak ve çevre diplomasisine önem vermek bu zorlayıcı düzenlemelerin üstesinden gelmek için ideal bir yöntem oluşturabilir.



Yeni trend #Bookporn



İlk bakışta biraz provokatif gelebilir. Zaten bu yüzden de hoşuma gitmiyor değil. Sanat dünyası ile sosyal medya kullanıcılarının yeni trendi, kitap teşhirciliği... Kavramsal açıdan tartışıldığı kadar, amacına yönelik olarak da tartışma henüz bitmiş değil. İnsanların okumuş oldukları kitabın bir sayfasının fotoğrafını çekip sosyal medyada bu etiketle paylaşmalarına ‘bookporn’ adı veriliyor. Instagram’da başlayıp diğer sosyal paylaşım sitelerine genişleyen bu akımda da iki cephe oluşmuş durumda. Kimilerine göre bu hareket insanların ekin sermayelerini teşhir edip kitlelerden kendilerini ayrıştırmak için yaptıkları bir hareket olarak yorumlanıyor. Kimilerine göre de kültürel elitizme son vermek amacıyla kitleleri okumaya teşvik eden bir sosyal medya eylemi olarak yorumlanıyor. Tartışma yeni başladı ancak trend tüm hızıyla devam ediyor...