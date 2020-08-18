Kardeşler iki ay küs kalmış

Scobie, iki kardeşin arasında hâlâ çok az bir iletişim içinde olduğunu söyledi. Ayrıca Scobie, Meghan ve Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın hamilelik dönemindeki mücadeleleri nedeniyle yaşanan gerginliğin de kardeşlerin ilişkilerini bozduğunu aktardı. Yazar, Meghan ile Kate’in ilişkilerinde ise ilerleme kat edemediklerini iddia etti.