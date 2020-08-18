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18.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kardeşler iki ay küs kalmış

Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın geçen ocak ayında İngiltere kraliyet ailesinden ayrılıp oğullarıyla ABD’ye taşınma sürecini anlatan “Özgürlüğü Bulmak” kitabının yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını öne sürdü.

Kardeşler iki ay küs kalmış

Scobie, iki kardeşin arasında hâlâ çok az bir iletişim içinde olduğunu söyledi. Ayrıca Scobie, Meghan ve Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın hamilelik dönemindeki mücadeleleri nedeniyle yaşanan gerginliğin de kardeşlerin ilişkilerini bozduğunu aktardı. Yazar, Meghan ile Kate’in ilişkilerinde ise ilerleme kat edemediklerini iddia etti.

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