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08.06.2020 - 16:05 | | DHA

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi. Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

 Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesine gitti. Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı


Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı.
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı


Yerel medya, söz konusu olayda adamın yanlışlıkla balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

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