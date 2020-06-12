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12.06.2020 - 12:41 |

Kasabada seri tecavüz! Bir yılda 40 kadın ve çocuğa tecavüz etti

Bir annenin fark etmesiyle evden kaçmayı başaran sapık komşuların yardımıyla yakalandı, tecavüzcü ülkeyi yerinden sarstı.

Kasabada seri tecavüz! Bir yılda 40 kadın ve çocuğa tecavüz etti

200 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya, küçük bir kasabadaki tecavüz dehşetiyle sarsılıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Kano şehrine bağlı Dangora kasabasında bir adam, son bir yılda 40 kadına tecavüz etti.

Bir anne çocuklarının yatak odasında sapık saldırganı fark etti. Evden kaçmayı başaran adam komşuların yardımıyla yakalandı.

Salı günü gözaltına alınan 30 yaşındaki erkeğin, şimdiye kadar 80 yaşındaki kadınlardan 10 yaşındaki kız çocuklarına kadar onlarca kişiye tecavüz ettiği bildiriliyor.

BBC muhabiri Mansur Abubakar, Kano şehrine 85 kilometre uzaklıktaki küçük Dangora kasabası sakinlerinin sapığın yakalanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını aktardı.

BBC'ye konuşan köy sakinleri, tecavüzcünün çitlere tırmanıp evlere girmesi nedeniyle geceleri uyuyamadıklarını söyledi. Bir kadın, "Artık gözlerimizi kapatarak uykuya dalabiliriz" dedi.

Cinsel saldırı vakalarının son yıllarda hızla arttığı Nijerya'da, imza kampanyaları düzenlendi ve sosyal medyada #WeAreTired hashtagi açıldı. Nijerya hükümeti ise, son vakanın ardından acil durum ilan etti.

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