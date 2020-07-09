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09.07.2020 - 04:05 | | AA

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Libya krizinin tek çözüm yolu meşru hükümeti desteklemek

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya krizinde tek çözüm yolunun meşru hükümetin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Libya krizinin tek çözüm yolu meşru hükümeti desteklemek

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Libya konulu oturuma katıldı.

Bakan Al Sani, burada yaptığı konuşmada, "Libya krizinin tek çözüm yolunun meşru hükümeti desteklemek ve Suheyrat Anlaşması, BMGK kararları ile Berlin Konferansı'nın sonuçlarını uygulamak olduğu netleşmiştir." dedi.

BMGK'nın, Libya'da tek meşru yürütme organı olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyan Suheyrat Anlaşması'nı kabul ettiğini hatırlatan Al Sani, "Bazı ülkeler başlangıçta bu anlaşmayı destekledi, ancak sonra hükümete karşı muhalif gruplara destek vererek bu anlaşmayı ihlal etti." ifadesini kullandı.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak 2020'de bir konferans düzenlenmişti.

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