Katar korona aşısını uygulamaya bu ay başlayacak

Katar haber ajansının (QNA) açıklamasında, "İlk aşı sevkiyatı bugün gerçekleştirilecek ve sağlık standartları gereği herkese yetecek kadar bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, Katar Sağlık Bakanlığı, anlaşması yapılan iki aşıdan biri olan, Pfizer ve BioNTech'in iş birliğinde geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına ruhsat verdi.

Koronavirüsle Mücadele için Ulusal Stratejik Grup Başkanı Dr. Abdullatif el-Hal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin yürüttüğü klinik deneylerin, aşının yüzde 95 etkin olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Hal, bu aydan itibaren başlamak üzere 2021 yılı boyunca Katar'da en büyük aşı programının uygulanacağını vurguladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç Kontrolü ve Eczacılık İdaresi Müdürü Aişe el-Ensari, ülkede kullanılacak aşının, 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanacağını belirtti.