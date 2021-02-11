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11.02.2021 - 13:27 | | AA

Katar: Türkiye ile ilişkiler çok özel

Dışişleri Bakanlığı Sani, mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından "İki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek isteriz" dedi.

Katar: Türkiye ile ilişkiler çok özel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin çok özel ve önemli olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek istediklerini belirtti.

Al Sani, resmi ziyaret için Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Kardeşim ve arkadaşım" olarak tanımladığı Çavuşoğlu'na iki ülke arasındaki stratejik dayanışma, iktisadi ve siyasi ortaklık ile iş birliği için teşekkür eden Al Sani, 26 Kasım 2020'de düzenlenen 6. Yüksek Stratejik Komite toplantısında önemli kararlar alındığını hatırlattı.

Al Sani, kardeş ülke Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye'ye Libya'da demokratik dönüşüm sürecini desteklediği için de teşekkürlerini sunan Al Sani, Libya halkını her zaman desteklediklerinin altını çizdi.

Al Sani, mevkidaşıyla aynı zamanda Suriye ve Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli. İki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

 

 

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