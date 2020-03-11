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11.03.2020 - 20:20 | | AA

Katar'da corona virüs vaka sayısı 262'ye yükseldi

Katar'da 238 kişide daha yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildiği ve vaka sayısının 262'ye yükseldiği bildirildi.

Katar'da corona virüs vaka sayısı 262'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Kovid-19 tespit edilen 3 kişi ile aynı sitede oturan 238 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

Yeni vakaların, söz konusu üç kişinin ardından karantina altına alınanlardan olduğuna ve toplumla temas halinde olmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, virüse yakalananların sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, virüse yakalananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerekli tedavinin uygulandığı belirtildi.

Katar Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı.

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