Katar’dan Suudi Arabistan için arabuluculuk mesajı

Bunun rıza ilkesine dayandığını vurgulayan Kahtani, “İki ülke (Türkiye ve İran), Katar’a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür” diye konuştu. Kahtani, “Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır” dedi.