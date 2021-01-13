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13.01.2021 - 07:00 |

Katar’dan Suudi Arabistan için arabuluculuk mesajı

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Suudi Arabistan’ın Türkiye veya İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Katar’dan Suudi Arabistan için arabuluculuk mesajı

Bunun rıza ilkesine dayandığını vurgulayan Kahtani, “İki ülke (Türkiye ve İran), Katar’a arabuluculuk rolünü uygun görürse bu mümkündür” diye konuştu. Kahtani, “Suudi Arabistan, Türkiye ve İran gibi bölgenin önemli ve büyük ülkeleri arasında dostane ilişkilerin olması herkesin çıkarınadır” dedi.

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