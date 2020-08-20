20.08.2020 - 17:07 | | DHA
'Katlanan kadın'10 yılın ardından yeniden dik yürüyebilecek
Çin’de 10 yıldan fazla süredir nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 'katlanan kadın' lakaplı kişi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Çin’de nadir görülen hastalığı nedeniyle kambur duran 23 yaşındaki Xiao Yu, Nisan ayından itibaren üç ay boyunca geçirdiği dört ameliyatın ardından dik yürüyebilecek. Xiao Yu ender görülen bir durum nedeniyle göğsünü kalçalarına bastırarak 10 yıldan fazla süredir kambur yürümek zorunda kaldı.
Xiao Yu hayatını değiştiren ameliyattan sonra, "Nihayet gökyüzünü görebiliyorum. Ben daha uzunum. Geçmişte başım öne eğik yürümek zorunda kalıyordum ve sadece yeri görebiliyordum" dedi.
Genç kız bir iş bulabilmek ailesine bakabilmek için tam bir iyileşme sürecini dört gözle beklediğini de ekledi. Babası Wang Anlong, kızının iki ila üç yıl içinde tamamen iyileşmesini bekliyor.
İstanbul'daki güvenlikli sitede dehşet! Genç kadını yol ortasında boğmaya çalıştıİstanbul Küçükçekmece’de güvenlikli bir sitede yaşayan T. A. (24), aynı sitede yaşayan Barış I.’nın saldırısına uğradı. Emniyet ifadesinde “Önce küfretti, daha sonra boğazımı sıkmaya çalıştı. Beni yere yatırdığı sırada da vücuduma sarılarak taciz etti” diyen T. A.’nın imdadına site görevlileri ve bekçiler yetişti. Gözaltına alınan Barış I. ise alkollü olduğunu, yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. T. A., Barış I.’ya karşı koruma kararı aldırdı.