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HaberlerDünya Haberleri Katliam gibi kaza: 12 ölü, 21 yaralı
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01.06.2020 - 08:47 | | AA

Katliam gibi kaza: 12 ölü, 21 yaralı

Nepal'in güneyinde yolcu taşıyan kamyonetin, otoyolda park halindeki bir kamyona çarpması sonucu 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza: 12 ölü, 21 yaralı

Bheri Hastanesi yetkilisi Sanket Risal, yaptığı açıklamada, Banke bölgesinde meydana gelen kazada yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kathmandu Post'un haberine göre, polis, 33 kişinin bulunduğu kamyonetin karıştığı kazada 11 erkek ve 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nepal'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde mart ayından bu yana araçların yola çıkmak için izin alması gerekiyor. Söz konusu kamyonetin izninin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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