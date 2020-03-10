Katliam gibi kaza... Otobüs binaya çarptı: 23 ölü

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Audu Jinjiri, eyaletin Jahun bölgesinde yolcu otobüsünün, lastiğinin patlamasının ardından kontrolden çıkarak binaya çarptığını belirtti.
Jinjiri, kazada 23 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Kayınpederinin dudağını ısırıp kopardı! İddianamede şoke eden detaylarPendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.