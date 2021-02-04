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04.02.2021 - 18:57 | | DHA

Kaybettiği nişan yüzüğünü 30 sene sonra buldu

İskoçya'da bir kadının 30 yıl önce kaybettiği nişan yüzüğü, sahilde bulundu. Metal dedektörü ile yüzüğü bulan George Taylor, sahibine sosyal medya üzerinden ulaşarak, teslim etti

Kaybettiği nişan yüzüğünü 30 sene sonra buldu

İskoçya'da metal dedektörü ile Carnoustie kasabasındaki sahilde arama yapan George Taylor, nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içinde baş harfleri yazılmış ve 1963 yılına ait olduğunu fark etti. Harekete geçen Toylar yüzüğün sahibini sosyal medya üzerinden ulaştı. Yüzüğün sahibinin 30 yıl önce nişan yüzüğünü kaybeden ve  Broughty Ferry'de yaşayan  Dorothy Nicoll olduğu ifade edildi. 

Kaybettiği nişan yüzüğünü 30 sene sonra buldu


"ÇOKTAN UMUDUMU KESMİŞTİM"

İngiliz medyasından DCT'de yayınlanan söz konusu yüzüğü, yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Nicoll, eşi Andrew'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiğini belirterek," Çoktan umudumu kesmiştim. Ancak, eşim 4 yıl önce öldü. Yüzüğü ilk bakışta tanıdım ve duygulandım. Sanki o nişan yüzüğünü geri almış gibi hissettim. Çok mutluyum" dedi. 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 4 şubat 2021 )Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1501 oldu, 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.
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