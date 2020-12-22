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22.12.2020 - 07:00 |

Kaynağını açıklamazsa mallarına el konulacak

Azerbaycan’da yöneticisi olduğu kamu bankasından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası alan Cihangir Hacıyev’in eşi Zamira Hacıyeva (57) İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyor.

Kaynağını açıklamazsa mallarına el konulacak

Azerbaycan’da adil yargılanmayacağını öne sürerek geçen yıl İngiltere’den sınır dışı edilmesini önleyen Zamira Hacıyeva’nın Londra’daki ünlü Harrods mağazasından 10 yıl içinde 16 milyon 309 bin sterlinlik (Yaklaşık 166 milyon 450 bin TL) alışveriş yaptığı belirlendi. İngiliz makamlar, Zamira Hacıyeva’dan harcadığı bu paraların kaynağını bildirmesini istiyor.

Zamira Hacıyeva paraların yasal kaynağını bildiremezse kendisinin Londra’daki 22 milyon sterlinlik (224 milyon 485 bin TL) mal varlığına el konulacak. Bir başka ifadeyle, İngiltere, paranın kaynağını açıklayamazsa Hacıyeva’nın Londra’da Harrods yakınlarındaki eviyle Berkshire bölgesindeki golf sahasına el koyacak. İngiltere bankalarındaki hesaplarından aldığı faiz dışında başka geliri olmayan Hacıyeva’nın, çoğu kocasının görev yaptığı kamu bankasına ait kredi kartlarıyla 2006 - 2016 yılları arasında milyonlarca sterlinlik harcama yaptığı belirtiliyor.

Milyonluk kamu tahvili

Zamira Hacıyeva’nın İngiltere’den yatırımcı vizesi alabilmek için 2010 yılında 1 milyon sterlinlik İngiliz kamu tahvili aldığı ortaya çıkmıştı. Bu paranın Zamira Hacıyeva’nın Azerbaycan’da hapiste olan eşi Cihangir Hacıyev tarafından verildiği belirtiliyor. Hacıyeva’nın İngiltere’deki lüks evini ve golf sahasını off shore şirketler aracılığıyla aldığı belirlenmişti.

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