20.10.2020 - 10:24 | | milliyet.com.tr
Kazadan sonra konuşamıyordu... Uyku ilacı mucize yarattı!
29 yaşında genzine et kaçtıktan sonra ne yürüyebilen ne de konuşabilen adamın başına mucize denebilecek bir olay geldi. Uyku hapı verilen adam birkç saatliğine eski haline döndü.
8 yıl önce genzine et kaçtığından beri konuşamayan ve yürüyemeyen adam, uyku ilacı aldıktan dakikalar sonra konuşmaya başladı.
Richard isimli 37 yaşındaki hasta, ilacı aldıktan 20 dakika sonra tekerlekli sandalyesini nasıl kullanacağını ve yemeğinin nerede olduğunu sordu.
Dahası Richard, ayağa kalkmayı başarıp birkaç adım attı, babasıyla konuşmak istedi ve hatta kardeşlerini dahi tanıdı.
Ancak etkileri iki saat sürdü ve eski haline geri döndü.
29 yaşında başına gelen olay sonucu Richard’ın vücudu oksijen kaybına uğramıştı.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetimİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.