Kazadan sonra konuşamıyordu... Uyku ilacı mucize yarattı!

8 yıl önce genzine et kaçtığından beri konuşamayan ve yürüyemeyen adam, uyku ilacı aldıktan dakikalar sonra konuşmaya başladı.

Richard isimli 37 yaşındaki hasta, ilacı aldıktan 20 dakika sonra tekerlekli sandalyesini nasıl kullanacağını ve yemeğinin nerede olduğunu sordu.

Dahası Richard, ayağa kalkmayı başarıp birkaç adım attı, babasıyla konuşmak istedi ve hatta kardeşlerini dahi tanıdı.

Ancak etkileri iki saat sürdü ve eski haline geri döndü.

29 yaşında başına gelen olay sonucu Richard’ın vücudu oksijen kaybına uğramıştı.