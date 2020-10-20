MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kazadan sonra konuşamıyordu... Uyku ilacı mucize yarattı!
ABONE OL
20.10.2020 - 10:24 | | milliyet.com.tr

Kazadan sonra konuşamıyordu... Uyku ilacı mucize yarattı!

29 yaşında genzine et kaçtıktan sonra ne yürüyebilen ne de konuşabilen adamın başına mucize denebilecek bir olay geldi. Uyku hapı verilen adam birkç saatliğine eski haline döndü.

Kazadan sonra konuşamıyordu... Uyku ilacı mucize yarattı!

8 yıl önce genzine et kaçtığından beri konuşamayan ve yürüyemeyen adam, uyku ilacı aldıktan dakikalar sonra konuşmaya başladı.

Richard isimli 37 yaşındaki hasta, ilacı aldıktan 20 dakika sonra tekerlekli sandalyesini nasıl kullanacağını ve yemeğinin nerede olduğunu sordu.

Dahası Richard, ayağa kalkmayı başarıp birkaç adım attı, babasıyla konuşmak istedi ve hatta kardeşlerini dahi tanıdı.

Ancak etkileri iki saat sürdü ve eski haline geri döndü.

29 yaşında başına gelen olay sonucu Richard’ın vücudu oksijen kaybına uğramıştı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetimİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avcılar'da 3 kadın 10 bin liralık perukları pantolonuna sokarak çaldı!

Avcılar'da 3 kadın 10 bin liralık perukları pantolonuna sokarak çaldı!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı ne zaman?

Sıradaki Haber