MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kazakistan'da beklenen oldu, Nur Otan Partisi ilk sırada
ABONE OL
11.01.2021 - 14:32 | | AA

Kazakistan'da beklenen oldu, Nur Otan Partisi ilk sırada

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan parlamento seçiminin ön sonuçlarına göre, Nur Otan Partisi toplam oyların yüzde 71,9’unu alarak birinci oldu.

Kazakistan'da beklenen oldu, Nur Otan Partisi ilk sırada

Başkent Nur Sultan’daki Merkez Seçim Komisyonu binasında düzenlenen basın toplantısında, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen parlamentonun alt kanadı olan milletvekili seçimine ilişkin ön sonuçlar açıklandı.

Buna göre, iktidardaki parti Nur Otan oyların yüzde 71,9’unu alarak birinci olurken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,95 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi (eski Kazakistan Komünist partisi) yüzde 9,10 ile üçüncü oldu.

Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,29 ile Adal (Dürüst) Partisi yüzde 3,57 ile parlamentoya girmek için gerekli yüzde 7 barajını geçemedi.

Yaklaşık 12 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yapılan parlamento milletvekilleri seçimine katılım oranı yüzde 63,3 olarak gerçekleşmişti.

Kazakistan'da en son 2016’da yapılan parlamento seçiminde Nur Otan Partisi yüzde 82,5, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 7,18 ve Kazakistan Halk Partisi (eski Kazakistan Komünist partisi) yüzde 7,14 oy almıştı.

    Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırıYalova'da bir kişi, AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırarak, çekiçle tabela ve camları kırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir? Son gün ne belli oldu! İstanbulkart kullananlar için geri sayım başladı

    İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir? Son gün ne belli oldu! İstanbulkart kullananlar için geri sayım başladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı gelişmeleri | 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

    20 yaş altı - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı gelişmeleri | 20 yaş altı ve 65 yaş üstü taksiye binebilir mi?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet