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27.08.2020 - 19:49 | | AA

Kazımi: Seçimlerde aday olmayacağım

Gelen son dakika haberine göre; Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, gelecek yıl yapılması planlanan erken seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Kazımi: Seçimlerde aday olmayacağım

 

Kazımi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı İngilizce yayın yapan “The National" adlı gazeteye röportaj verdi.

Ülkede 2003 sonrası kurulan hükümet sistemini eleştiren Kazımi, “Irak’ta ulusal dengeyi sağlama bahanesiyle empoze edilen mezhepçi rejim büyük bir yalandır. Bu, yolsuzluğun başat faktörüdür ve devlet müessesesini zayıflatan siyasi hizipçilik ve çıkar bölüşümüdür.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta kanun dışı hareket eden gruplara yönelik güvenlik güçlerince yakında operasyon düzenleneceğini belirten Kazımi, silahın resmi güçler dışında kimsede bulunmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

“Seçimlerde aday olmayacağım”

Gelecek yıl haziran ayında yapılması beklenen erken seçime değinen Kazımi, “Erken seçimde aday olmayacağım. Iraklıların güven duyabileceği şeffaf ve özgür bir seçim zemini hazırlamaya odaklanıyorum. Şu an bunun dışında başka şey düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi, daha önce gelecek yıl haziran ayında erken seçim yapılacağını duyurmuştu.

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