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21.03.2020 - 18:11 | | AA

KDC'de corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

KDC'de corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti

 

KDC Sağlık Bakanı Eteni Longondo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kinyasa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Ülkede 5 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini belirten Longondo, hastalığın yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığını kaydetti.

Bakan Longondo, bu kapsamda kara sınırlarının, bar, restoran ve ibadet mekanlarının kapatıldığını, uluslararası uçak seferlerinin durdurulduğunu, üniversite ve okulların tatil edildiğini aktardı.

Öte yandan, kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ve 4 bakanın koronavirüse yakalandığı Burkina Faso'da ise Kovid-19 vaka sayısı 40'tan 64'e yükseldi.

Ülkede 1 kişi tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı yapıldıSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Corana virüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı. Hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.
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