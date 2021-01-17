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17.01.2021 - 07:00 |

Kendi törenine katılacak!

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmiş başkan Joe Biden’ın göreve başlayacağı 20 Ocak’ta askeri bir üsse veda töreni düzenlemeyi planladığı öne sürüldü.

Kendi törenine katılacak!

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklara göre, Trump, başkanlık makamından Andrews Askeri Üssü’ndeki etkinlikle ayrılmak ve ardından son kez Air Force One’a binerek Florida’da kendisine ait Mar-a-Lago tesislerine uçmak istiyor. USA Today’e konuşan yetkililer ise, törende bir sancak muhafızının ve hatta 21 pare top atışının olabileceğini söyledi. New York Times da söz konusu etkinlikte kırmızı halıyla bir askeri bandonun da yer alabileceğini aktardı.

Geleneksel olarak, görevden ayrılan başkan, Kongre Binası’ndaki yemin töreninden önce Beyaz Saray’da yeni başkan ve onun ailesiyle bir araya geliyordu. Ancak törene katılmayacağını açıklayan Trump, 1860’lardan bu yana halefinin göreve başlama törenini hiçe sayan ilk başkan olacak. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise etkinliğe katılmayı umduğunu söyledi.

İnfazlar son ana kadar sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumunun da cezası infaz edildi. 48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu. Bu, Trump’ı son 120 yıldır görev döneminde en fazla idamı onaylayan ABD başkanı yapıyor. Trump, 17 yılın ardından federal idamları geri getirmişti. Görevdeki son günlerini yaşayan Trump ayrıca 130 yıldır süren “başkanlık geçiş döneminde infazlara onay vermeme” geleneğini de sonlandırdı. Ülkede federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Donald Trump’ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

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