03.06.2020 - 07:00 |
Kendinden sosyal mesafeli ayakkabı
Salgın tedbirleri kademeli olarak kaldırılan ülkelerden biri olan Romanya’nın Cluj şehrinde yaşayan ayakkabı ustası Grigore Lup, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenler için uzun burunlu ayakkabı üretti.
39 yıldır ayakkabı ustası olan Lup, 75 numara ayakkabı üretme fikrini, bir gün alışveriş yaparken insanların kendisine fazla yaklaştığı sırada bulduğunu anlattı. Şimdiye kadar beş çift ayakkabı siparişi aldığını söyleyen Lup, yapımı iki gün süren ayakkabıları yaklaşık 780 liraya satıyor.
Kendi fikri olduğunu söylesede Grigore Lup 1463’lerde Londra’da şıklık göstergesi olan uzun burunlu ayakkabılardan esinlenmiş olabilir.
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