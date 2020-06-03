Kendinden sosyal mesafeli ayakkabı

39 yıldır ayakkabı ustası olan Lup, 75 numara ayakkabı üretme fikrini, bir gün alışveriş yaparken insanların kendisine fazla yaklaştığı sırada bulduğunu anlattı. Şimdiye kadar beş çift ayakkabı siparişi aldığını söyleyen Lup, yapımı iki gün süren ayakkabıları yaklaşık 780 liraya satıyor.







Kendi fikri olduğunu söylesede Grigore Lup 1463’lerde Londra’da şıklık göstergesi olan uzun burunlu ayakkabılardan esinlenmiş olabilir.