Kendisini gökdelenden sarkıttı: 'Trump'ı getirin yoksa intihar ederim!'

ABD’nin Chicago kentinde bir adam, Trump Tower’ın 16’ncı katından kendini sarkıtarak Başkan Donald Trump’la konuşmak istediğini, aksi takdirde intihar edeceğini söyledi.

Haberlere göre polis olay yerine akşam 5:30 civarı çağırıldı. Gece yarısı olduğunda adam hala sarkık duruyordu.

20’li yaşlarında olan adam Trump veya medyayla konuşmayı talep etti.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken polisin, adamı terasa çıkmaya ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Polis ayrıca Trump Tower’ın etrafındaki yolu trafiğe kapadı.