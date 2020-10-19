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19.10.2020 - 11:19 |

Kendisini gökdelenden sarkıttı: 'Trump'ı getirin yoksa intihar ederim!'

ABD'de Trump Tower'dan kendisini sarkıtarak başkanla konuşmak istediğini söyleyen adam gündeme oturdu. Elinde bıçak olduğu tespit edilen adam eğer Trump'la görüşemezse intihar edeceğini söyledi.

Kendisini gökdelenden sarkıttı: 'Trump'ı getirin yoksa intihar ederim!'

ABD’nin Chicago kentinde bir adam, Trump Tower’ın 16’ncı katından kendini sarkıtarak Başkan Donald Trump’la konuşmak istediğini, aksi takdirde intihar edeceğini söyledi.

Haberlere göre polis olay yerine akşam 5:30 civarı çağırıldı. Gece yarısı olduğunda adam hala sarkık duruyordu.

20’li yaşlarında olan adam Trump veya medyayla konuşmayı talep etti.

Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken polisin, adamı terasa çıkmaya ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Polis ayrıca Trump Tower’ın etrafındaki yolu trafiğe kapadı.

 

    Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.
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