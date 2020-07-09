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09.07.2020 - 01:48 | | AA

Kenya'da 257 sağlık çalışanı corona virüse yakalandı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında şu ana kadar 257 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı bildirildi.

Kenya'da 257 sağlık çalışanı corona virüse yakalandı

 

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, Makueni vilayetinde salgınla ilgili yaptığı açıklamada, ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 257 sağlık personelinin virüse yakalandığını belirtti.

Salgının 47 vilayetten 45'ine yayıldığını kaydeden Kagwe, "Şu anda vilayetlerde insanlara eğitim veriyoruz, böylece vakalara bakabilecekler. Zaten vakaların çoğu asemptomatik. Hasta değiller ama virüsü geçirebilirler." dedi.

Mutahi Kagwe, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Makueni vilayetinde 252 sağlık personelinin istihdam edildiğini ifade ederek, yakın zamanda 110 sağlıkçının daha göreve başlayacağını açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, Kenya'da şu ana kadar 8 bin 250 Kovid-19 vakası görülürken, 167 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakaladıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 504'e ulaştı.

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