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17.08.2020 - 03:54 | | AA

Kenya'da corona virüste vaka sayısı 30 bini aştı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 30 bin 120'ye yükseldi.

Kenya'da corona virüste vaka sayısı 30 bini aştı

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar 391 bin 416 test yapıldı. Vaka sayısı son 24 saatte 271 artarak 30 bin 120'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 474'e çıktı. İyileşen hasta sayısı da 16 bin 656 oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 120 bini aştı, 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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